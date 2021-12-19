امطار متفاوتة الشدة خلال اليومين المقبلين وسط وجنوب العراق وثلوج في شماله - عاجل

2021/12/19 | 10:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتوقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاحد، ان البلاد ستشهد خلال اليومين المقبلين اجواء ممطرة متفاوتة الشدة في الوسط والجنوب، مصحوبة بتساقط الثلوج في الشمال بدرجات حرارة اعلى من 20 مئوية قليلا.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "طقس المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون يوم غد الاثنين بين غائم جزئيا الى غائم مصحوبا بتساقط الامطار المصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ( 10-20 ) كم / س تنشط احيانا الى /30 -40/ كم / س بمدى رؤية /6-8/ كم وفي المطر والغبار /5-7/كم.وفي المنطقة الشمالية غائم ممطر مصحوب بعواصف رعدية مع زيادة الامطار الغزيرة ليلا وتساقط للثلوج على الجبلية ويتشكل الضباب صباحا يزول تدريجيا.والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ( 10-20 ) كم / س تنشط احيانا الى /30 -40/ كم / س بمدى رؤية /6-8/كم وفي المطر والثلوج والضباب/4-6/كم".واضافت أن "درجة الحرارة الصغرى ستكون في بغداد 5 مئوية والعظمى 22 مئوية.



وديالى 4 مئوية واعلاها في البصرة 17 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في دهوك واربيل والسليمانية 14 مئوية واعلاها في بابل 23 مئوية".وتابعت ان "الاجواء ستستمر على حالها يوم الثلاثاء المقبل بعموم المناطق طقسا وحركة رياح مع انخفاض قليل لدرجات الحرارة".

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