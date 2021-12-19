2021/12/19 | 10:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

تمكنت القوات الأمنية، اليوم الأحد، من إحباط استهداف أرتال دعم لوجستي تابعة للتحالف الدولي في بابل.

وقال مصدر أمني في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "قوة مشتركة من الاستخبارات وشرطة مكافحة الإرهاب من تفجير عبوتين ناسفتين كانتا مزروعتين على الطريق السريع الرابط بابل بالعاصمة بغداد شمالي الحلة".

وأضاف ان "العبوتين الناسفتين كانتا مزروعتين لاستهداف ارتال الدعم اللوجستي التابعة للتحالف الدولي"، مبيناً أن "عملية التفجير لم تتسبب باي إصابات".

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