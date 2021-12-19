اتحاد الكيوكوشنكاي يختتم معسكره في أربيل

2021/12/19 | 10:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حسين عماراختتم الاتحاد العراقي المركزي للكيكو شنكاي معسكره التدريبي في محافظة أربيل للفترة من 14 – 17 من الشهر الحالي والذي تم تحت إشراف الاتحاد الدولي بتخصيصه أربع خبراء دوليين معتمدين رسمياً من الاتحاد العالمي. وقال رئيس الاتحاد العراقي للكيكو شنكاي عمار وهيب، في تصريح لوكالة الاأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن، " المعسكر شهد 220 لاعباً ومدرباً وحكماً من مختلف محافظات العراق"، مضيفاً، أن " المعسكر تضمن وحدات تدريبية للاعبين والمدربين أضافة إلى محاضرات مهمة جداً في موضوع التحكيم كان بمعدل وحدتين في اليوم الواحد بمعدل أربع ساعات إلى خمس ساعات للمحاضرة الواحدة".وتابع وهيب، أن " المعسكر له أهمية كبيرة للمنتخب من أجل تطوير لاعبينا ومدربينا وإعدادهم للاستحقاقات الخارجية المقبلة، وقد لاقى صدى إعلامياً كبيراً من قبل الصفحات الرسمية للاتحاد العالمي للعبة".

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