2021/12/19 | 10:45 - المصدر: موازين نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تحالف تصميم: لم ننضم إلى الكتلة الصدرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/19 | 10:45.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف تصميم: لم ننضم إلى الكتلة الصدرية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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