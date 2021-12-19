خوفا من الرئيس القادم.. مظاهرات لتقنين المهاجرين في فرنسا

2021/12/19 | 10:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب متظاهرون "مناهضون للعنصرية" في كل أنحاء فرنسا، السبت، بتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، خوفا من "صعود أفكار اليمين المتطرف" قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل 2022.

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