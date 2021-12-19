2021/12/19 | 10:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن مجلس ادارة سندباد لاند، اليوم الاحد، ألغاء جميع الحفلات المثيرة للجدل.واوضح بيان للادارة انه “احتراما وتقديرا لكل مراجعنا الكرام واتفاقآ مع نهجنا الدائم الذي نلتزم به ولانحيد عنه تقرر الغاء كافه الاحتفالات والحفلات الفنيه المتفق عليها وانهاء العقود مع الشركه المصرية الراعية لهذه الاحتفالات والتي عملت على ادارتها”.وتابع البيان “كلنا ثقه …

ظهرت المقالة ادارة سندباد لاند تلغي جميع الاحتفالات والحفلات المتفق عليها أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادارة سندباد لاند تلغي جميع الاحتفالات والحفلات المتفق عليها) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادارة سندباد لاند تلغي جميع الاحتفالات والحفلات المتفق عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).