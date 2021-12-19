2021/12/19 | 10:50 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحباط محاولة لاستهداف أرتال الدعم اللوجستي في بابل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/19 | 10:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط محاولة لاستهداف أرتال الدعم اللوجستي في بابل) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط محاولة لاستهداف أرتال الدعم اللوجستي في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).