احباط محاولة لاستهداف ارتال في بابل

2021/12/19 | 10:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين في بابل.

وقال رسول في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (19 كانون الاول 2021)، ان "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محافظة بابل تمكنت اثناء المسح الميداني، من احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين احدهما ضد الدروع معدة للتفجير على الطريق السريع والثانية في قاطع الشوملي".

واضاف "تم تفجير احداهما موقعيا وتفكيك الاخرى ورفعها".

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