تركيا تطلق قمرها الصناعي للاتصالات

2021/12/19 | 10:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ اطلقت تركيا قمرها الصناعي للاتصالات "توركسات 5 بي" صباح اليوم الأحد، إلى الفضاء بنجاح من قاعدة كاب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية.وذكرت وزارة المواصلات في بيان لها ان عملية الإطلاق جرت بحضور مساعد وزير المواصلات والبنية التحتية التركي عمر فاتح صايان ورئيس مجلس إدارة شركة توركسات كمال يوكسيك وعدد من المسؤولين المختصين .وحسب بيان الوزارة فان "توركسات 5 بي" يعتبر أقوى قمر صناعي تركي للاتصالات من حيث قدراته العالية، وانطلق إلى الفضاء على متن صاروخ فالكون 9 تابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية.واشارت الى أن دخول "توركسات 5 بي" الخدمة، سيزيد من قدرة تركيا على إيصال البيانات 15 ضعفا وسيخدم القمر الصناعي منطقة جغرافية واسعة تشمل تركيا والشرق الأوسط والخليج العربي والبحر الأحمر والمتوسط وشمال وشرق إفريقيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، ومناطق مجاورة لها.يذكر أن تركيا أطلقت قمرها الصناعي الأول في 10 آب عام 1994 ./انتهى

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