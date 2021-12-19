خلية الإعلام الامني تعلن احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين في بابل

2021/12/19 | 10:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت خلية الإعلام الامني عن : احباط محاولة استهداف ارتال للدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين في بابل.وذكرت في بيان انه ومن خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في محافظة بابل اثناء المسح الميداني، من احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين احداهما ضد الدروع معدة للتفجير على الطريق السريع فوق جسر ١٦ في قضاء كوثا والثانية في قاطع الشوملي.واضافت انه تم تفجير احداهما موقعيا وتفكيك الاخرى ورفعها من قبل خبير المتفجرات./انتهى3

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