2021/12/19 | 10:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الأحد، إحباط محاولة لاستهداف أرتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين في بابل.

وقال رسول في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في محافظة بابل اثناء المسح الميداني، من احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين احدهما ضد الدروع معدة للتفجير على الطريق السريع فوق جسر ١٦ يسمى جسر قاعدة كالسو في قضاء كوثا والثانية في قاطع الشوملي".

وأشار إلى إنه "تم تفجير احداها موقعيا وتفكيك الاخرى ورفعها من قبل خبير المتفجرات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط محاولة لاستهداف أرتال الدعم اللوجستي في بابل - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط محاولة لاستهداف أرتال الدعم اللوجستي في بابل - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).