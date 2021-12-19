2021/12/19 | 10:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب طاقم طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" من أحد الركاب مغادرتها، قبل إقلاعها من مطار فورت لودرديل في ولاية فلوريدا، وذلك بسبب ارتدائه سروالا داخليا نسائيا على وجهه بدلا من الكمامة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد ما حدث لراكب طائرة يرتدي سروالا داخليا نسائيا بدلا من الكمامة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد ما حدث لراكب طائرة يرتدي سروالا داخليا نسائيا بدلا من الكمامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).