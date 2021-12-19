2021/12/19 | 10:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية شرطة واسط، اليوم الاحد، الإطاحة بمتهم ضبط بحوزته اكثر من 6 آلاف حبة مخدرة.وقالت مديرية الشرطة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال متهم بحوزته 6 آلاف حبة مخدرة في واسط المركز الخبري الوطني.

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