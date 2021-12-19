2021/12/19 | 11:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر وكالة (بغداد اليوم) جدول الرحلات الخاص بالطائر الأخضر، من وإلى العراق ليوم غد الاثنين، حيث سيكون جدول الرحلات التي سيتم تسييرها كالتالي:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رحلات الطائر الأخضر من وإلى العراق ليوم غد الإثنين - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رحلات الطائر الأخضر من وإلى العراق ليوم غد الإثنين - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).