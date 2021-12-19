محتجون يقطعون طرقاً رئيسة بذي قار للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي (صور)

2021/12/19 | 11:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

قطع عشرات المحتجين من اهالي قرية ال خنجر، اليوم الأحد، الطريق الرئيس الرابط بين قضاءي الشطرة والناصرية.

وقال مصدر أمني في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "العشرات من اهالي قرية ال خنجر الواقعة بين قضائي الشطرة والناصرية يقدمون الى قطع الطريق الرئيسي".

وأضاف ان "المحتجين طالبوا بتحسين الخدمات من خلال تعبيد أحد الطرق المؤدية لهم".

كما أشار المصدر إلى أن "العشرات من اهالي منطقة المهيدية في صوب الشامية، أقدموا على قطع الطريق الرئيسي قرب مجمع الشموخ السكني مطالبين بحملة خدمية لمنطقتهم".

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