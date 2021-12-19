2021/12/19 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت Facebook: @NaootOfficial في إحدى مدن اسكتلندا القديمة، كنتُ أتجوّلُ حتى استوقفني تمثالٌ من البرونز لفارس مُدجّج بالسيوف والدروع.



يضعُ فوق كتفيه شالا ذهبيًّا ويعتمر خوذةً فضيّة برّاقة.



وجهه برونزيٌّ لامعٌ جامدُ الملامح عَبوسُها؛ كما يليقُ بمحارب من العصور الوسطى.



ينتصبُ الفارس المصقولُ أمام بوابة خشبية مغلقة بلوحين متقاطعين من الخشب مثبتتين بمساميرَ وصواميلَ حديدية ضخمة وسلاسل.



أنظرُ في عين ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شحاذون - فاطمة ناعوت) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شحاذون - فاطمة ناعوت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).