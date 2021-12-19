اللواء رسول: اعتقال 38 أجنبياً في بغداد وضبط أسلحة

2021/12/19 | 11:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكنت القوات الأمنية، اليوم الأحد، من القبض على 38 متهماً من جنسيات مختلفة في العاصمة بغداد.وقال الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، في بيان، إنه “تمكنت المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد من القاء القبض على (38) متهماً يحملون جنسيات اجنبية لمخالفتهم تعليمات وضوابط دائرة الإقامة والجنسية”.وأضاف أنه “تم […]

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