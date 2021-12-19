2021/12/19 | 11:20 - المصدر: عين العراق

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الأحد 19 ديسمبر 2021 | 11:12 صباحاً

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طقس العراق..



أمطار خفيفة متقطعة في الجنوب ومستمرة في هذه المنطقة

توقع المتنبئ الجوي، أحمد التميمي، الأحد أن تشهد المحافظات الجنوبية، أمطارا خفيفة متقطعة، فيما تشهد مناطق شمال أربيل، أمطارا مستمرة.

وقال التميمي، إن "الأقمار الاصطناعية توضح استمرار هطول الأمطار الخفيفة في مدن جنوب العراق منها مناطق البصرة وميسان".

وأردف: "خلال نهار اليوم ينقطع هطول الأمطار في الجنوب على فترات، فيما تستمر بالهطول في مناطق شمال أربيل".

وألفت إلى أن "فرص تساقط الأمطار تعود يوم في المناطق كافة، ولكنها تضعف في المناطق الغربية".

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