2021/12/19 | 11:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OnhIOjCMCj4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الانبار: مطالبات بزيادة الفرق الجوالة لاعطاء لقاح كورونا للمواطنين | تقرير: قتاة عادل) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الانبار: مطالبات بزيادة الفرق الجوالة لاعطاء لقاح كورونا للمواطنين | تقرير: قتاة عادل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).