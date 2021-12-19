2021/12/19 | 11:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : عبود مزهر الكرخي

في ذكرى الأيام الفاطمية الحزينة

واستشهاد سيدة نساء العالمين بنت نبينا

الأكرم محمد(صل الله عليه وآله)،

الطاهرة المطهرة سيدتي ومولاتي فاطمة

الزهراء(عليها السلام).

وفاطمة الزهر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فاطمة الزهراء والسر المستودع فيها / 1) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فاطمة الزهراء والسر المستودع فيها / 1) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).