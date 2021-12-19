2021/12/19 | 11:20 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم : عبود مزهر الكرخي
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في ذكرى الأيام الفاطمية الحزينة
واستشهاد سيدة نساء العالمين بنت نبينا
الأكرم محمد(صل الله عليه وآله)،
الطاهرة المطهرة سيدتي ومولاتي فاطمة
الزهراء(عليها السلام).
وفاطمة الزهر
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فاطمة الزهراء والسر المستودع فيها / 1) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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