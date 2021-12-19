الموارد المائية: الامطار التي هطلت في الشمال ستنهي مرحلة الجفاف

2021/12/19 | 11:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الموارد المائية، الاحد، أن

موجة الامطار الغزيرة التي هطلت على

المحافظات الشمالية، هي بداية نهاية

مرحلة الجفاف التي مرت بها البلاد

لثلاثة مواسم متتالية، منوهة بان

الموقف المائي للبلاد في الص

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