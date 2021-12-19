العراق:أمطار بمناطق واسعة وأنخفاض بدرجات الحرارة للأيام المقبلة

2021/12/19 | 11:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير التنبؤات الجوية، اليوم الأحد،

إلى تجدد الأمطار في مناطق واسعة من

البلاد مع انخفاض أكبر في درجات

الحرارة.

وقال المتنبئ الجوي محمد الدوري في

توضيح منشور إن “خرائط الطقس تشير إلى

تأثر مناطق شاسعة م

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