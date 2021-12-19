اليوم مباريات مهمة بالدوريات الاوربية الكبرى

2021/12/19 | 11:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تقام اليوم الأحد العديد من المباريات المهمة ضمن الدوريات الاوربية الكبرى.ففي الدوري الاسباني تقام اليوم مباريات : غرناطة - ريال مايوركا – الساعة الرابعة عصرا .أتلتيك بيلباو - ريال بيتيس – الساعة السادسة والربع مساء.خيتافي - أوساسونا – الساعة الثامنة والنصف مساء.ريال مدريد - قادش – الساعة 11 مساء .ويلتقي في الدوري الايطالي فيورنتينا - ساسولو – الساعة الثانية والنصف ظهرا.سبيزيا - إمبولي – الساعة الخامسة عصرا .سامبدوريا - فينيزيا – الساعة الثامنة مساء.تورينو - هيلاس فيرونا – الساعة الثامنة مساء .ميلان - نابولي – الساعة 11 إلا ربع مساء.وضمن مباريات الدوري الالماني يلتقي فرايبورغ - باير ليفركوزن – الساعة الخامسة والنصف مساءكولن - شتوتغارت – الساعة السابعة والنصف مساء.وستقام مباريات الدوري الفرنسي يوم الاربعاء المقبل ./انتهى3

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