2021/12/19 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، القبض على 38 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة وضبط اسلحة واعتدة ومواد مخدرة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد ومن خلال انتشارها في جانبي الكرخ والرصافة، تمكنت من القاء القبض على (38) متهماً يحملون جنسيات اجنبية لمخالفتهم تعليمات وضوابط دائرة الإقامة والجنسية".

وأضاف البيان، إنه "تم ضبط (22) مسدس وبندقية واحدة غير مرخصة بالإضافة الى كمية من الاعتدة مختلفة الأنواع و(10) غرامات من مادة الكريستال واجهزة تعاطيها وحبوب مخدرة، وادوية غير مرخصة وضبط عدد من المخالفات المرورية".وأشار الى انه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع أسلحة ومخدرات.. القبض على 38 متهماً في بغداد ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مع أسلحة ومخدرات.. القبض على 38 متهماً في بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).