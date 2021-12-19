تقرير يكشف حجم انفاق العراقيون على إعلانات فيسبوك

2021/12/19 | 11:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشف تقرير اعدته شركة فيسبوك، عن قيمة المبالغ التي انفقها العراقيون لترويج منشوراتهم على تطبيق فيسبوك.

وذكرت الشركة في تقريرها أن المجموع الكلي للنفقات هو ٦٨٥٬٣ ألف دولار منذ شهر آب الماضي بواقع ٤٧٬٢ الف إعلاناً.

وأضاف التقرير أن "الاعلانات ذهبت لقضايا ذات الصلة بالمجتمع والانتخابات والسياسة".

وتعتبر فيسبوك نشرها لمثل هذه التقارير جزء من جهودها "الرامية إلى زيادة معدلات الشفافية في الإعلانات".

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