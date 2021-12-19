التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا في اسلام آباد لمساعدة أفغانستان

2021/12/19 | 11:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودولييعقد ممثلو 57 دولة إسلامية، اليوم الأحد، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد اجتماعا استثنائيا مخصصا للأزمة الإنسانية في أفغانستان، يشكل أيضا اختبارا دبلوماسيا لقادة “طالبان”.وسيكون الوسط الإداري لإسلام آباد مغلقا بالكامل الأحد أمام العامة، تحيط به أسلاك شائكة وحواجز.ويتوقع أن تنتهي القمة التي تستمر يوما واحدا، بوعود بتقديم مساعدات.وهذا الاجتماع لدول …

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