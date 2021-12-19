2021/12/19 | 11:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبر الوطني قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس، إن سبب تأخير موافقة المنظمة على لقاح “سبوتنيك V”، يتعلق بالتقييم المستمر للملف الفني وفي انتظار مزيد من المعلومات.ورفضت هاريس، الزعم بأن منظمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منظمة الصحة العالمية تكشف سبب تأخير الموافقة على “سبوتنيك V” المركز الخبري الوطني.

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