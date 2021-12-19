انطلاق أول انتخابات في هونغ كونغ منذ حملة قمع الحركة المؤيدة للديمقراطية

2021/12/19 | 11:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلقت اليوم الأحد في هونغ كونغ أول انتخابات برلمانية منذ قمع الحركة المؤيدة للديمقراطية هناك.

ويتوقع مراقبون أن تكون نسبة الإقبال منخفضة نسبياً، حيث فقد العديد من سكان هونغ كونغ الأمل في حدوث تغييرات ديمقراطية بعد حملة بكين القمعية.



وستبقى مراكز الاقتراع مفتوحة حتى الساعة 10:30 مساء (1430 بتوقيت غرينتش).

وقالت بكين إنها تريد فقط من أطلقت عليهم “الوطنيين” أن يحكموا هونغ كونغ، وتحديداً السياسيين الذين يدعمون الحكومة الشيوعية المركزية في الصين.

ومنح المجلس الوطني لنواب الشعب، الهيئة التشريعية في الصين، للجنة موالية لبكين سلطة تعيين المزيد من المشرعين في المدينة، مما قلص دور الشعب في الحكومة.

ويقول النقاد إن هذه الخطوة تقلل من مساحة الحريات المدنية في هونغ كونغ، وهي مستعمرة بريطانية سابقة كان يجب أن تحتفظ بدرجة معينة من الحكم الذاتي منذ تسليمها إلى بكين في عام 1997.

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