إسرائيل تعتقل أربعة فلسطينيين مشتبه بتنفيذهم هجوم أدى إلى مقتل مستوطن

2021/12/19 | 11:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد اعتقال أربعة فلسطينيين يشتبه بتنفيذهم هجوم أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة إثنين آخرين شمال الضفة الغربية المحتلة.وأكد الجيش في بيان اعتقال المنفذين المشتبه بهم.وقال “تم القبض على الإرهابيين الأربعة الذين نفذوا عملية إطلاق … Readmore

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