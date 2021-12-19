اين ستذهب مياه السيول التي ضربت مؤخرا؟.. وزير الموارد يجيب

2021/12/19 | 11:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الموارد المائية عن أن موجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظات الشمالية، هي بداية نهاية مرحلة الجفاف التي مرت بها البلاد لثلاثة مواسم متتالية.

وقال الوزير مهدي رشيد الحمداني في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه NRT عربية، (19 كانون الاول 2021)، إن "زيارته الى صلاح الدين وقبلها نينوى، تأتي لمتابعة ملف السيول، اذ يشهد سد الدبس ‘إطلاقات جيدة جاري متابعتها على طول عمود نهر دجلة"، مضيفا أنه "سيتم تحويل كامل الكميات الفائضة من خلال دجلة الى بحيرة الثرثار لخزنها وتعويض النقص الحاصل خلال مدة الجفاف".

وأكد، أن "الوزارة ستعمل على الاستفادة من كامل كميات مياه السيول لحاجة البلاد الماسّة لها لتعويض مخزونها الذي تناقص خلال العامين الماضيين بشكل كبير"، عادا موجة الأمطار "بداية النهاية لمرحلة الجفاف التي مرت بها البلاد لثلاثة مواسم متتالية".

وشهدت عدد من مناطق اقليم كوردستان خلال الايام القليلة الماضية، هطول امطار غزيرة ما تسبب بحدوث سيول جارفة راح ضحيتها عدد من المواطنين، فضلا عن خسائر مادية كبيرة.

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