مسؤول اميركي يكشف تفاصيلا دقيقة حول استهداف السفارة

2021/12/19 | 11:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول أميركي، الأحد، تفاصيل الهجوم الصاروخي الذي وقع فجرا مستهدفا السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وذكر المسؤول في تصريح تابعه NRT عربية، (19 كانون الأول 2021)، إن "الجيش الأميركي أسقط صاروخا أطلق نحو السفارة، بينما سقط الصاروخ الثاني شمالي مجمع السفارة في قلب العاصمة بغداد".

واضاف، أن "الصاروخ الأول أصيب عبر منظومة الدفاع "سي - رام" المضادة للصواريخ وقذائف الهاون"، مشيرا إلى "عدم وجود تقارير حول سقوط ضحايا".

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الامني، استهداف المنطقة الخضراء ببغداد بصاروخي كاتيوشا.

وذكرت الخلية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (19 كانون الاول 2021)، أن "المنطقة الخضراء في بغداد تعرضت إلى قصف بواسطة صاروخين نوع كاتيوشا، حيث فجر الأول بالجو بواسطة منظومة سيرام (الدفاعية)، أما الثاني فقد سقط قرب ساحة الاحتفالات"، مضيفة أن الهجوم تسبب بأضرار في سيارتين.

وأضاف البيان أن "قوات الأمن باشرت بعملية تحقيق وتحديد موقع الإطلاق".

"محطة فوكس نيوز"

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