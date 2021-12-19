التعليم العالي : شمول الطلبة المتغيبين عن الامتحان النهائي بنظام العبور

2021/12/19 | 11:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة التعليم العالي شمول الطلبة

الذين تغيبوا عن اداء الامتحان النهائي

للدورين الاول والثاني بنظام العبور

وذكر بيان للوزارة ان وزارة التعليم

العالي تقرر شمول الطلبة الذين تغيبوا

عن اداء الامتحان

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