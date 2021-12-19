2021/12/19 | 11:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / القت القوات الامنية القبض على متهم بالسرقة واخر بالتزوير في بغداد.وذكر بيان لوزارة الداخلية :ان فريق عمل من مكتب مكافحة إجرام الدورة تمكن من إلقاء القبض على أحد المتهمين لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (15) ألف دولار أمريكي من أحد المواطنين تحت تهديد السلاح ضمن قاطع المسؤولية.وقال ان مفارز مكتب مكافحة إجرام الخضراء / حسب البيان / القبض على متهم آخر لقيامه بتزوير صك بقيمة (26) مليون دينار .واشار الى : اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 295 من قانون العقوبات وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل./انتهى3

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