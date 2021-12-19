يحيى رسول : القبض على عشرات الاجانب المخالفين ..وضبط اسلحة واعتدة في بغداد

2021/12/19 | 11:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة القبض على عشرات الاجانب المخالفين .وقال رسول في تغريدة اليوم ان المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد القت القبض على (38) متهماً يحملون جنسيات اجنبية لمخالفتهم تعليمات وضوابط دائرة الإقامة والجنسية.واضاف : انه تم ضبط (22) مسدسا وبندقية واحدة غير مرخصة بالإضافة الى كمية من الاعتدة مختلفة الأنواع./انتهى3

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