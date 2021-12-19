2021/12/19 | 11:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك هدف اخر من عمليات القصف وهي التشويش على الوضع السياسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعليق لاحد الفصائل على قصف المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعليق لاحد الفصائل على قصف المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).