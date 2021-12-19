شاهد بالفيديو.. شباب عراقيون يطلقون

2021/12/19 | 11:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hJtFXwuU3EQ

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