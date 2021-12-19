الإطاحة بناقل العبوات اللاصقة لداعش شمال بغداد - عاجل

2021/12/19 | 11:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الأحد، الإطاحة بعنصر من تنظيم داعش شمال بغداد.

وذكر إعلام الحشد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من المديرية العامة للأمن والانضباط التابعة الى هيئة الحشد الشعبي، أطاحت بأحد عناصر داعش وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب ضمن قاطع شمال بغداد".

وأضاف، إن "العملية تمت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية، حيث نجحت القوة وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة في محافظه بغداد من اعتقال عنصر إرهابي مهم ينتمي الى تنظيم داعش الارهابي ضمن ما يسمى ولاية العراق قاطع شمال بغداد ".وأشار البيان إلى إن "الإرهابي كان يعمل كعنصر أمني وناقل للعبوات اللاصقة لداعش الارهابي اذ وجدت عدة مخابئ في سيارته الشخصية التي يقوم من خلالها بنقل العبوات الناسفة لصالح الارهابيين لاستهداف الأبرياء".

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