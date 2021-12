رئيس الخطوط القطرية: إجراءات الجائحة تغلق الطيران في هونغ كونغ

2021/12/19 | 12:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

The flight crew of the chartered Scoot airline which flew to Wuhan to evacuate Singaporean nationals arrive at Changi international airport on Singapore on January 30, 2020.



- A group of Singaporean nationals evacuated from Wuhan, the Chinese city at the centre of a deadly virus outbreak, arrived in Singapore on January 30 aboard a charter plane.



(Photo by Roslan RAHMAN / AFP)

يس عراق: متابعة

أفاد مساهم رئيسي في شركة الطيران الوطنية في هونغ كونغ “كاثي باسيفيك” أن تنفيذ الجزيرة لخطة صفر كوفيد يترك ضرراً على صناعة الطيران في هذا المركز العالمي ويعمل على ”قتل” شركة “كاثي باسيفيك”.

كما أبقت هونغ كونغ بعد بكين، على قيود بالحجر الصحي والسفر، الأمر الذي ظلت المدينة من أجله خالية من حالات فيروس كورونا إلا أنها معزولة عن الدول.

ووجّه أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية انتقاداً لقرار هونغ كونغ بإعلان حظر بشكل مؤقت على عمل شركات الطيران التي تنقل مسافرين حاملين للفيروس.

وصرّح الباكر لجريدة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”: “لا يمكنك إغلاق قطاع الطيران فقط لأن شخصا ما أصيب بالعدوى على طائرة ما”، وقال أنه “محبط بعض الشيء” من إغلاق هونغ كونغ، ويعتقد عودة جزء ملحوظ من أسطول “كاثي” للطيران. أفاد مساهم رئيسي في شركة الطيران الوطنية في هونغ كونغ “كاثي باسيفيك” أن تنفيذ الجزيرة لخطة صفر كوفيد يترك ضرراً على صناعة الطيران في هذا المركز العالمي ويعمل على ”قتل” شركة “كاثي باسيفيك”.

كما أبقت هونغ كونغ بعد بكين، على قيود بالحجر الصحي والسفر، الأمر الذي ظلت المدينة من أجله خالية من حالات فيروس كورونا إلا أنها معزولة عن الدول.

ووجّه أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية انتقاداً لقرار هونغ كونغ بإعلان حظر بشكل مؤقت على عمل شركات الطيران التي تنقل مسافرين حاملين للفيروس.

وصرّح الباكر لجريدة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”: “لا يمكنك إغلاق قطاع الطيران فقط لأن شخصا ما أصيب بالعدوى على طائرة ما”، وقال أنه “محبط بعض الشيء” من إغلاق هونغ كونغ، ويعتقد عودة جزء ملحوظ من أسطول “كاثي” للطيران.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الخطوط القطرية: إجراءات الجائحة تغلق الطيران في هونغ كونغ) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الخطوط القطرية: إجراءات الجائحة تغلق الطيران في هونغ كونغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).