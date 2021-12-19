نقل السفير الإيراني في اليمن الى بغداد

2021/12/19 | 12:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن المتحدث باسم جماعة “أنصار الله” الحوثيين، محمد عبد السلام، أن تفاهما سعوديا إيرانيا تم عبر بغداد، نقل بموجبه السفير الإيراني في صنعاء إلى بلاده بسبب ظروفه الصحية.وكتب عبد السلام في تغريدة على تويتر :”تفاهم إيراني سعودي عبر بغداد تم بموجبه نقل السفير الإيراني بصنعاء على متن طائرة عراقية وذلك لظروفه الصحية”.وأضاف: “ما …

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