تظاهرة ثالثة تغلق مبنى محافظة ذي قار

2021/12/19 | 12:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

صعد المحتجون من الطلبة الخريجين، تظاهراتهم، وقاموا باغلاق مبنى محافظة ذي قار.

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وبحسب مراسلنا، الأحد (19 كانون الأول 2021)، فقد "أقدم العشرات من الطلبة الخريجين على اغلاق مبنى محافظة ذي قار، في خطوة تصعيدية، احتجاجاً على عدم ايجاد الجهات المعنية أي حلول لهم فيما يخص توفير الوظائف".

وأغلق محتجون "غاضبون"، في وقت لاحق من اليوم، دائرة الصحة وشركة النفط في محافظة ذي قار.

ونقل مراسل "ناس"، عن المحتجين قولهم، إن "خطوة الإغلاق هذه جاءت بسبب تأخر صرف المستحقات المالية المتعاقدين والأجراء اليوميين، وسيستمر الإغلاق لحين تنفيذ جميع المطالب".

كما أقدم المتجون من خريجي الكليات الهندسية، على إغلاق مداخل مقر شركة نفط ذي قار في منطقة (الخميسات)، بشكل تام، مؤكدين أن "وجبات أخرى سبقتهم في هذه الخطوة وهم الوجبة الثالثة التي تقوم بإغلاق الشركة".

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