الدفاع المدني تنقذ عائلة من نيران حاصرتها داخل مخزن للدراجات بالنجف

2021/12/19 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجفاعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، عن تمكنها من انقاذ عائلة من نيران حاصرتها داخل مخزن للدراجات بالنجف.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "تم اندلاع حريق داخل مخزن للدراجات النارية مقابل مستشفى الالماني ضمن منطقة الجمعية في النجف".واضافت ان "فرق الدفاع المدني باشرت مهامها وتمكنت من انقاذ عائلة كانت تحاصرها النيران".

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