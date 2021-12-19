تدمير ثلاثة أوكار للإرهابيين للدعم اللوجستي وعبوات ناسفة شمالي بغداد

2021/12/19 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت القوات الأمنية، اليوم الأحد، من تدمير 3 أوكار للإرهابيين للدعم اللوجستي وعبوات ناسفة شمالي بغداد.

وقالت خلية الاعلام الأمني في بيان تلقت (بغداد اليوم) إنه "من خلال المتابعة المستمرة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من تنفيذ واجب لضرب معاقل الإرهاب وتجفيف منابعه في بساتين الطارمية شمالي بغداد، تمكنت خلالها من العثور على ثلاث أوكار مركزية للإرهابيين تستخدم للدعم اللوجستي وعبوات ناسفة".

وأضاف أن "قواتها ماضية قدماً بتطهير المناطق من العصابات الإجرامية ولتفويت الفرصة عليهم ومنعهم من تنفيذ نواياهم الخبيثة".

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