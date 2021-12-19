الشعر والألوهية - سعود سالم

2021/12/19 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم فيليمير خليبنيكوف الشاعر المستقبلي الروسي كان يدعو لـ "الكتابة المناضلة ضد الدلالة".



وكان يدعو، في بيان المستقبلية الروسية الأول، لأن تكون الكتابة "صفعة في وجه الذوق العام"، والى "توسيع اللغة باشتقاقات وابتكارات لفظية جديدة"، وذلك بالتلاعب اللفظي والصوتي للكلمات، وهو الشعر أو اللغة التي تطورت في بداية القرن العشرين إلى ما يسمى اليوم بالشعر الصوتي poésie sonore.



خليبنيكوف كان مجددا بكل معنى الكلمة، ......





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