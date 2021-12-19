4 لاعبين في برشلونة مرشحين للدخول في صفقة مارسيال

2021/12/19 | 12:12 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت صحيفة ديلي إكسبريس عن 4 لاعبين من برشلونة مرشحين للدخول في صفقة أنتوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد، والذي من المتوقع رحيله عن ملعب أولد ترافورد خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ويبحث برشلونة عن مهاجم جديد للتعاقد معه خلال شهر يناير، وذلك بعد اعتزال المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو بسبب مشاكل في القلب تمنعه من ممارسة كرة القدم على المستوى الاحترافي.

وهناك 3 لاعبين من مانشستر يونايتد يحظون باهتمام برشلونة، وهم إدينسون كافاني وماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال، لكن يبقى النجم الفرنسي المرشح الأول للرحيل في ظل تمسك المدرب رالف رانجنيك بالنجمين الأوروجوياني والإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن مانشستر يونايتد سيوافق على انتقال مارسيال إلى برشلونة في حال تم إدراج في الصفقة أحد اللاعبين المهتم بهم المدرب رالف رانجنيك.

الاسم الأول هو النجم الهولندي فرينكي دي يونج، وبلا شك هو الأكثر صعوبة على نادي الشياطين الحمر، لأنه من المستبعد أن يوافق برشلونة على رحيله في منتصف الموسم.

أما اللاعبين الثلاثة الآخرين الذين قد يدخل أحدهم في الصفقة التبادلية هم فيليب كوتينيو، كليمون لونجليه وعثمان ديمبيلي الذي سينتهي عقده عقب نهاية الموسم الحالي.

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