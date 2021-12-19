2021/12/19 | 12:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، عن تمكنها من انقاذ عائلة من نيران حاصرتها داخل مخزن للدراجات بالنجف.وذكرت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تم اندلاع حريق داخل مخزن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنقاذ عائلة حاصرتها نيران حريق في مخزن للدراجات بالنجف المركز الخبري الوطني.

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