في الذكرى الثالثة لثورة السودان..

2021/12/19 | 12:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "ما خرجت من أجله منذ ثلاث سنوات لم يتحقق"، بهذه العبارة تؤكد أماني جلال على تمسكها بضرورة الاحتجاج في الشارع، رغم أنها تعتبر من أولى ضحايا الثورة السودانية عام 2019.

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