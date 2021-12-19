تدمير ثلاث أوكار للإرهابيين للدعم اللوجستي وعبوات ناسفة شمالي بغداد

2021/12/19 | 12:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت خلية الإعلام الأمني، ان وكالة الاستخبارات نجحت بتدمير ثلاث أوكار للإرهابيين للدعم اللوجستي وعبوات ناسفة شمالي العاصمةبغداد.

وذكرت الخلية في بيان ان “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتعاون مع قوة من اللواء ٥٩ بالجيش العراقيوكتيبة استطلاع قيادة عمليات بغداد، تمكنت من تنفيذ واجب لضرب معاقل الإرهاب وتجفيف منابعه في بساتين (الطارمية ) شمالي بغداد،تمكنت خلالها من العثور على ثلاث أوكار مركزية للإرهابيين تستخدم للدعم اللوجستي وعبوات ناسفة”.

واوضحت ان “وكالة الاستخبارات ماضية قدماً بتطهير المناطق من العصابات الإجرامية ولتفويت الفرصة عليهم ومنعهم من تنفيذ نواياهمالخبيثة”.

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