صدور حكم بالسجن المشدد ضد شخص ابتز فتاة بطريقة 'غريبة'

2021/12/19 | 12:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت محكمة جنايات ديالى، الاحد، حكما بالحبس الشديد لمدة اربع سنوات بحق احد المدانين بجريمة ابتزاز فتاة.

وذكر المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (19 كانون الاول 2021)، أن "المجرم قام بابتزاز فتاة بطرق احتيالية بعدما ادعى انه امرأة معالجة روحانية (عراف) ويستطيع مساعدتها، ثم قام بتهديدها بنشر صورها في حال امتناعها عن دفع مبالغ مالية له".

وتابع ان "الحكم الذي صدر من محكمة جنايات ديالى بحق المجرم، ياتي استنادا لاحكام المادة 452 /1 من قانون العقوبات".

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