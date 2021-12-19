منح اجازة استثمارية في كربلاء للإنتاج الحيواني والزراعي يوفر 2000 فرصة عمل للشباب

2021/12/19 | 12:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة استثمار كربلاء المقدسة منح

اجازة استثمارية لشركة بوادي كربلاء

للإنتاج الحيواني والزراعي لإنشاء

مشروع لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية

وأمهات فروج اللحم

ونقل بيان للهيئة حصلت وكالة نون

الخبرية

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