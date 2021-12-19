"ثقافة الشارقة" تدشن اربعة أعمال فنية ضمن مهرجان الفنون الإسلامية

2021/12/19 | 12:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشارقة/ نينا/ افتتحت دائرة الثقافة في الشارقة اربعة أعمال فنية في بيت الحكمة ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وذلك ضمن فعاليات النسخة ال 24 من مهرجان الفنون الإسلامية تحت عنوان "تدرجات" بحضور محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة مدير مهرجان الفنون الإسلامية و فنانين وإعلاميين من مختلف دول العالم.واحتضنت باحات بيت الحكمة عملين فنيين هما: "أمل" للفنان اليمني ناصر الأسودي و"هلال" للفنانيّن الأمريكي مات ماكونيل والدنماركية بيا جنسن، فيما استقبل مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار عملين اخرين هما: "سيتي سكوب" للفنان الألماني ماركو همرلنغ /أستوديو سبيد/ وتحكم لا تحكُّم" للفنان الكندي دانيال إيريغي /أستوديو إيريجولار/.وتجوّل الحضور بين الأعمال الفنية الأربعة حيث تجلّت إبداعات الفنانين من خلال لمسات عصرية بأفكار حديثة مبتكرة أبرزت جماليات الفن الإسلامي من خلال ترجمة الشعار "تدرجات" مستمعا إلى شروح مفصلة من الفنانين حول تفاصيل الأعمال./انتهى

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